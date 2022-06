Brasileiro Feminino: Bia Zaneratto brilha e Palmeiras goleia por 7 a 1

Com uma atuação de gala da atacante Bia Zaneratto, que marcou três gols, o Palmeiras goleou o Cresspom por 7 a 1 para reassumir a liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Após a vitória elástica, que também foi construída com gols de Chú, Bruna Calderan e Carol Baiana (dois), as Palestrinas chegaram aos 31 pontos, um a mais do que o vice-líder Internacional, que ficou no 1 a 1 com o Corinthians no último sábado (18). Já para o Cresspom, que marcou o seu gol de honra com Keké, a derrota representou a confirmação do rebaixamento na competição.

Quem também venceu neste domingo, mas por um placar bem mais modesto, foi a Esmac, que bateu o Cruzeiro por 2 a 1 no estádio da Tuna Luso Brasileira. Com o triunfo a equipe paraense mantém viva a chance de fugir do rebaixamento da competição. Já o Cruzeiro continua em situação perigosa na tabela com a derrota.

De virada, a @EsmacFeminino vence mais uma e segue viva na briga do Brasileirão! pic.twitter.com/Lzcke1PK6i — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 19, 2022

Já o Santos empatou em 1 a 1 com o lanterna Bragantino jogando na Vila Belmiro e perdeu uma ótima oportunidade de confirma a vaga nas quartas de final.

Jogo animado na Vila Belmiro! Muitas chances para os dois lados, mas ficou tudo igual! pic.twitter.com/Sb3gvWbvZM — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 19, 2022

No último jogo do dia o Real Brasília bateu o São José por 1 a 0 graças a um golaço de Gaby Soares e permanece na luta para buscar a classificação.