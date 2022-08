Brasileiro: Flamengo e Athletico-PR medem forças no Maracanã

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (14) no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Brasileiro na primeira das duas partidas decisivas que as equipes protagonizarão no intervalo de quatro dias. O outro jogo é pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta (17) na Arena da Baixada, em Curitiba. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Apesar da proximidade dos confrontos decisivos, o jogo deste domingo não pode ser considerado uma prévia da partida da próxima quarta, pois é muito provável que os times entre em campo com formações alternativas no Maracanã.

Mesmo que poupe algumas peças, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo uma equipe muito forte, com nomes como o atacante Everton Cebolinha e o volante chileno Arturo Vidal, que, apesar da qualidade inquestionável, ainda buscam espaço na equipe titular.

Segundo o comandante do Flamengo, a força do elenco pode ser um diferencial na meta de avançar em todas as frentes: “Temos jogos importantes na sequência da Copa do Brasil e do Brasileiro. Não podemos abrir mão de maneira nenhuma, temos que permanecer vivos. É importante manter o elenco pronto e confiante”.

O Rubro-Negro carioca chega motivado à partida, após eliminar o Corinthians da Libertadores com uma vitória de 1 a 0 na última quarta (10).

O Athletico-PR também vive um momento especial, após despachar o Estudiantes (Argentina) da Libertadores, em pleno estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Argentina), com uma emocionante vitória de 1 a 0 com um gol do garoto Vitor Roque nos acréscimos do segundo tempo.

Assim como o Flamengo, a expectativa é de que o técnico Luiz Felipe Scolari também poupe algumas peças para o confronto decisivo da próxima quarta.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Athletico-PR com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: