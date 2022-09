Brasileiro: São Paulo goleia Avaí por 4 a 0 no Morumbi

Na única partida do Campeonato Brasileiro disputada neste final de semana, o São Paulo goleou o Avaí por 4 a 0, na noite deste domingo (25) no estádio do Morumbi, e ganhou confiança para a disputa da decisão da Copa Sul-Americana, no próximo sábado (1º de outubro) contra o Independiente Del Valle (Equador).

Além disso, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni alcançou os 37 pontos, subindo para a 10ª posição da classificação, se afastando da zona do rebaixamento, onde o Leão da Ilha permanece com 28 pontos, na 17ª posição.

Notícias relacionadas:

Além disso, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni alcançou os 37 pontos, subindo para a 10ª posição da classificação, se afastando da zona do rebaixamento, onde o Leão da Ilha permanece com 28 pontos, na 17ª posição.

📂 documentos

└📁 gols

└📁 golaço

└📁 puskas

└ 📁gol do patrick#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/kQ9zzdEJha — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 26, 2022

Na etapa final Rogério Ceni começou a poupar algumas peças pensando na decisão do próximo final de semana. Mas o Tricolor continuou melhor e deu números finais ao placar, já aos 47 da etapa final, com Eder, que entrou na vaga do argentino Calleri.