Brenda Paixão anuncia fim do noivado com Matheus Sampaio

Campeões da última edição do Power Couple, Brenda Paixão e Matheus Sampaio colocaram um ponto final no noivado. O anúncio foi feito pela influencer, em uma postagem nos Stories do Instagram, nesta terça-feira (25/10).

“Ciclos se encerram, ciclos se iniciam. Em respeito aos fãs de Bretheus, estou aqui para comunicar que eu e Matheus não somos mais um casal”, inicia a publicação de Brenda.

“Peço que continuem torcendo pela felicidade de ambos, agora cada um seguindo o seu caminho. E peço também que respeitem esse momento”, completou ela.

Brenda ainda esclareceu que “não existiu traição”, mas disse que “foram outros motivos que levaram ao término”. “Espero que compreendam. E que não criem especulações”, finalizou ela.

Brenda e Matheus se conheceram na primeira edição do Brincando com Fogo Brasil, reality show da Netflix. Eles participaram do Power Couple 6, e ganharam a competição da Record TV.

Pedido de casamento Em 4 de setembro, Matheus Sampaio pediu Brenda Paixão em casamento. Eles chegaram a receber a bênção de Demi Lovato durante o Rock in Rio.

A cantora conheceu os dois por conta do reality show da Netflix. Depois, ao participarem do Power Couple, Demi Lovato usou as redes sociais para declarar a sua torcida por eles. O pedido foi feito metade em inglês, metade em português, na frente da cantora, que se mostrou bastante feliz pelos dois