Bridgerton bate o próprio recorde e tem temporada mais vista na Netflix

A série Bridgerton bateu o próprio recorde, com a segunda temporada superando a primeira e se tornando a mais vista da Netflix entre as séries de língua inglesa. Os dados são dos primeiros 28 dias de exibição. Somadas, as duas temporadas do drama de época alcançam 1,25 bilhão de horas consumidas, dentro dessa métrica, segundo a Netflix.

A nova temporada da série foca no relacionamento entre Anthony Bridgerton e Kate Sharma. Foram 627,11 milhões de horas de exibição dos episódios novos.

A temporada anterior, com a história de amor entre Daphne Bridgerton e o duque Simon, detinha o recorde com 625,49 milhões de horas visualizadas.

Na terça (19), a Netflix revelou a tabela semanal da audiência, com levantamento de 11 a 17 de abril. Os dados ajudaram a segunda temporada de Bridgerton a chegar à temporada geral.

Em nota, a Netflix celebrou e destacou que “pela primeira vez uma série ocupa o primeiro e segundo lugares na lista das séries mais populares”.

A série já está renovada para as terceira e quarta temporadas – a série de livros que originou a adaptação tem oito livros, cada um focado em um irmão Bridgerton. Além disso, a Netflix está produzindo um spin-off focado na juventude da rainha Charlotte.

Veja o ranking das dez séries de língua inglesa mais vistas da Netflix

(números em milhões, somando os primeiros 28 dias de exibição):