Briga generalizada assusta moradores no Chame-Chame, em Salvador; veja vídeo

Uma briga generalizada, registrada na noite de domingo (10), assustou os moradores da região do Chame-Chame, na Avenida Centenário, em Salvador. Relatos de testemunhas descrevem que a confusão começou com a discussão de duas mulheres que voltavam de uma festa no bairro conhecido como Rocinha. Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) uma pessoa ficou ferida.

Imagens de segurança mostram o exato momento em que tudo começou. Ao fundo do vídeo é possível ver que às 22h59 um grupo de pessoas passa correndo pela Av. Centenário. Às 23h, os envolvidos entram em uma das ruas do Chame-Chame. A confusão começa quando duas mulheres iniciam uma troca de socos.

Veja o momento da briga:

Outro grupo se aproxima e começa a golpear uma delas. A mulher cai e a outra foge, às 23h01. Enquanto a briga continua entre outras pessoas, outro grupo se aproxima pelo canto direito da rua. Às 23:02, uma delas cai no chão e permanece ali até às 23h06, quando é socorrida em um carro pelos próprios envolvidos na briga. Toda confusão durou apenas sete minutos.

Segundo informações dos moradores, os envolvidos retornavam de uma festa na região da Rocinha, em direção ao Calabar. Quando estavam próximos de um shopping no entorno, duas mulheres começaram a brigar e deram início a confusão, como descreve uma testemunha sem se identificar.

“Quando a festa terminou era quase meia noite. O povo começou a descer e começou uma discussão de mulheres. Isso aqui virou uma batalha. Nunca vi tanto adolescente, mas tinham pessoas mais velhas também. Você ficava assustado com tanta gente correndo. Deram um soco em uma, que ela apagou”, detalha a testemunha.

Ainda de acordo os moradores, as pessoas que estavam com as mulheres se meteram e a confusão virou uma briga generalizada. Com o aumento de pessoas envolvidas no conflito, um dos observadores descreveu a situação como uma cena aterrorizante.

“Pense no terror. Quando vinham as outras pessoas dizendo que fulano estava brigando, vinha outro grupo. Acordou todos os moradores entrando aqui no Chame-Chame”, conta um morador.

Outra testemunha afirma que a cena é incomum no bairro, por isso, assustou tanto quem viu. Sensação que durou até a chegada da PM.

“Nunca vimos algo assim aqui, acredito que por isso tanta gente ficou com medo. A polícia chegou um bom tempo depois. Foi aí que eu e minha família nos acalmamos um pouco”, fala outra residente da região do Chame-Chame.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), informou que foi acionada por populares, por volta das 23h05, de domingo (10). A denúncia relatava a presença de uma vítima próximo a um centro comercial, na Rua Sabino Silva.

“No local, a guarnição manteve contato com o funcionário de um estabelecimento situado na região, que informou que a pessoa que havia chegado ferida à Rua Sabino Silva teria sido socorrida por um veículo particular para uma unidade hospitalar. Os militares realizaram buscas na localidade, mas não foi encontrado nenhum ilícito”, diz a nota. O estado de saúde da vítima não foi informado.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo