Briga generalizada em jogo de futebol deixa 127 mortos na Indonésia

Uma briga generalizada em um jogo de futebol na Indonésia deixou pelo menos 127 mortos neste sábado (1). O confronto entre torcedores e policiais ocorreu no Estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, após a vitória do Persebaya sobre o rival Arema por 3 a 2.

De acordo com autoridades locais, há cerca de 180 pessoas hospitalizadas. A federação local suspendeu jogos da liga nacional por tempo indeterminado.

A briga campal teria se iniciado após a invasão do campo por torcedores do Arema, time derrotado. Inicialmente, eles tentaram agredir os jogadores e os árbitros.

A polícia entrou no gramado com bombas de gás lacrimogêneo, o que fez aumentar o tumulto em uma das saídas do estádio.

Na tentativa de escapar da fumaça, houve acúmulo de pessoas em um dos portões, o que gerou falta de ar, explicou o inspetor-chefe da polícia, Nico Afinta.