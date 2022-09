Brinquedo de parque despenca e deixa três pessoas feridas em SP

Um brinquedo conhecido como elevador despencou e deixou três feridos na noite de domingo, 11, em um parque de diversões no bairro Satélite, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Conforme a prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados às 21 horas.

As vítimas tiveram ferimentos na coluna. Dois dos feridos, uma criança de 12 anos e uma mulher de 22, foram encaminhados para o Hospital Irmã Dulce, na Praia Grande, município vizinho. Realizaram tomografia e foram avaliados por traumatologista, sendo posteriormente liberados. Ambos utilizarão colete durante o repouso em casa.

Já a criança de 4 anos e 9 meses, que também foi encaminhada para o mesmo hospital, apresentou dor abdominal, no cóccix e região sacral. Permanece internada para avaliação cirúrgica pediátrica e ortopedia.

Com relação ao funcionamento do parque de diversões Diego’s Park, o pedido de alvará de funcionamento foi realizado pelo Via Rápida Empresa do Governo do Estado de São Paulo, que emitiu o documento auto-declaratório, segundo a prefeitura.

O município disse ainda que o parque tem um Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com validade até 23 de novembro de 2022.

“Também possui um laudo técnico ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) subscrito por engenheiro responsável que atesta a segurança dos brinquedos vistoriados no momento de liberação do AVCB. Ocorre que o equipamento onde ocorreu o acidente foi instalado no local posteriormente a emissão desses laudos, não havendo em qualquer tempo, o proprietário do parque comunicado as autoridades municipais e do Corpo de Bombeiros”, disse em nota.

A prefeitura reforça que realiza a fiscalização periódica necessária para renovação de alvará ou em caso de denúncias, sendo que qualquer alteração nos equipamentos sem autorização ou atualização documental é de responsabilidade direta do proprietário do empreendimento.

Na segunda-feira, 12, durante fiscalização, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a fiscalização de obras particulares e a Defesa Civil, notificaram o empreendimento para a suspensão imediata das atividades. Após a vistoria, o parque foi lacrado para evitar mais acidentes envolvendo o brinquedo.

Procurados pela reportagem, os responsáveis pelo Diego’s Park não foram localizados.