Britney Spears anuncia que está grávida do terceiro filho

A cantora norte-americana Britney Spears anunciou nesta segunda, 11, que está grávida de seu terceiro filho, o primeiro com o atual noivo, Sam Asghari. Em novembro de 2021, Spears se tornou livre da tutela do pai após longa batalha judicial; durante o processo, a artista disse que tinha vontade de ser mãe mais uma vez, mas não podia porque Jamie Spears a impedia de retirar o dispositivo intrauterino (DIU). Com o controle de Jamie encerrado, Britney pode novamente tomar decisões, como a de ficar noiva de Asghari e ter mais um filho. “Eu perdi tanto peso na minha viagem a Maui, apenas para ganhar de novo logo depois. Pensei: ‘Nossa, o que aconteceu com minha barriga?’. Meu marido disse ‘não, bobinha, você só comeu demais’. Então, fiz um teste de gravidez e, bem, vou ter um filho”, contou Britney em suas redes sociais.

Mãe de dois adolescentes, Sean (16) e Jayden (15), filhos de Kevin Federline, Britney disse que não vai sair tanto de casa para que os paparazzi não tirem fotos dela e ainda relembrou momentos difíceis após as duas primeiras gestações. “É difícil porque, quando estive grávida, tive depressão pós-parto. Tenho que dizer que foi absolutamente horrível. As mulheres não falavam muito disso na época, diziam que era perigoso uma mulher reclamar com um bebê dentro dela. Mas agora as mulheres falam sobre isso todo dia. Obrigado, Jesus, por não precisarmos mais manter essa dor como um segredo reservado. Desta vez, vou fazer ioga todos os dias! Espalhando muita alegria e amor”, completou Spears.