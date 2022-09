Britney Spears diz que reza para que os pais ‘queimem no inferno’ em desabafo sobre tutela

A cantora Britney Spears fez um desabafo dando novos detalhes do período em que esteve sob a tutela do pai, Jamie Spears. A estrela do pop postou um áudio no Instagram e enfatizou que tudo o que viveu nos últimos anos causou uma dor que ela nunca irá esquecer. “É extremamente difícil para mim aceitar o fato de que minha família fez isso comigo… vai ser difícil para mim para o resto da minha vida”, declarou. A artista disse que uma das coisas mais estranhas que aconteceu no período da tutela é que sua família fez ela realizar várias ressonâncias magnéticas. “Eu não estava reclamando de nada, me disseram que eu tinha que ir por [determinação do] meu pai.” Britney não entendeu por que precisava realizar o exame, mas ficou desconfiada, pois lembrou que quando era mais nova precisou fazer uma ressonância após os médicos encontrarem um cisto no seu seio e desconfiarem de um câncer.

“Eu fiquei tipo: ‘Espere. Oh Deus, isso é um novo tipo de tratamento contra o câncer? É por isso que eles me mandaram para este lugar [clínica de reabilitação]? Eles não queriam que eu soubesse, esse é o grande segredo?’”, contou. A cantora ficou confusa, mas contou que queria acreditar que se tratava de um câncer, pois “talvez fizesse mais sentido” para ela tudo o que estava acontecendo. Britney, no entanto, não estava doente. “Nada disso é verdade. Estou bem, estou viva”, enfatizou. Na visão da artista, a família estava sendo apenas “malvada”. “Eu realmente pensei que meu pai estava tentando me matar.” Além de Jamie, a dona do hit Toxic também criticou sua mãe, Lynne Spears. “Rezo para que vocês dois queimem no inferno”, declarou a artista.