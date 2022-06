Britney Spears se casa nesta quinta em cerimônia íntima sem os pais

A estrela Britney Spears pode se tornar uma mulher casada nesta quinta-feira (9/6). De acordo com o TMZ, a cantora se casará com o noivo, Sam Asghari, em uma cerimônia íntima, com festa exclusiva para até 100 pessoas.

Ainda segundo o veículo, o irmão de Britney, Bryan, estará presente. Porém, após tantas polêmicas, ela decidiu não convidar o pai, a mãe e a irmã. Ainda não se sabe quem levará a Princesa do Pop ao altar.



britney-stories-noivo Pelos stories Britney mostra unhas feitas e bebe espumante ao lado do noivo

Britney Spears e Sam Asghari

Reprodução/ Instagram

Britney Spears anunciou nas redes sociais a gestação do terceiro filho

Reprodução/Instagram

Britney Spears se livrou da tutela de seus pais em novembro de 2021

Instagram/Reprodução

Filhos de Britney Spears pequenos

Reprodução/ Instagram

Nessa quarta-feira (8/6), a cantora postou um vídeo nos Stories do Instagram em que aparece dentro de um Rolls Royce (carro de luxo), com as unhas feitas e tomando espumante com o noivo. O casal se conheceu em 2016 durante a gravação de um clipe da cantora e estão juntos desde então.

