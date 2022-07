‘BRT entra em operação em setembro’, garante Bruno Reis

O aguardado BRT deve começar a funcionar em Salvador já em setembro, revelou o prefeito Bruno Reis (UB). As obras do primeiro trecho já foram encerradas, enquanto o terceiro deve ficar pronto em agosto.

“Com esses dois trechos já podemos iniciar as operações. O segundo, por sua vez, deve ficar pronto em abril do ano que vem”, disse o prefeito em entrevista coletiva.

Com os trechos 1 e 3 serão atendidas as regiões do Iguatemi, Itaigara, chegando até a Orla de Salvador.

Para iniciar as operações, a prefeitura já adquiriu 24 ônibus especiais para o BRT, sendo oito elétricos.