Bruce Willis esquecia falas e disparou arma fora de hora em gravação, relatam colegas

A aposentadoria de Bruce Willis da carreira cinematográfica aos 67 anos, anunciada pela família do ator nesta quarta, 30, surpreendeu os fãs, mas não alguns colegas de trabalho do astro de ‘Duro de Matar’, ‘Pulp Fiction’ e ‘O Sexto Sentido’. De acordo com relatos de atores que contracenavam com Willis e outros trabalhadores dos sets de filmagem, se tornou frequente que ele esquecesse as falas e, em uma determinada ocasião, chegou a disparar uma arma falsa fora da hora prevista. Os casos podem ser efeitos da afasia, distúrbio de linguagem que afeta a comunicação e as habilidades cognitivas do indivíduo.

Segundo colegas de trabalho de Willis ouvidos pelo jornal norte-americano ‘Los Angeles Times’, o ator não conseguia mais lembrar de suas falas, necessitando do auxílio de um ponto no ouvido com frequência. Em uma ocasião, durante a gravação do filme ‘White Elephant’ em 2021, se esqueceu do porquê estava no set. “Eu sei por que você está aqui, eu sei por que você está aqui, mas por que eu estou aqui?”, questionou o ator a dois membros da equipe de produção. Durante as filmagens de ‘Difícil de Matar’ (2020), Willis deveria dizer uma determinada fala antes de disparar uma bala de festim, e a fala seria a deixa para que a atriz Lala Kent, que estava à sua frente, se abaixasse. No entanto, por duas vezes, ele esqueceu de dizer a fala e acabou acertando Kent com uma bala de festim nas costas, sem que a atriz se machucasse. Membros da produção confirmaram o ocorrido e disseram que tentavam garantir que, sempre que Willis estivesse manuseando armas, ninguém ficasse à frente dele.