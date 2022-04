Bruna Biancardi mostra aliança de compromisso com Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi apareceu em fotos usando uma aliança de compromisso e agitou a web nesta quinta-feira, 28. A jovem de 28 anos está saindo com o jogador Neymar desde agosto de 2021 e o relacionamento parece estar sério. Bruna fez aniversário na semana passada e ganhou uma ‘surpresa’ do jogador, que levou suas amigas para comemorar a data em Paris, na França, onde mora e joga pelo PSG. O camisa 10 da seleção brasileira também foi clicado com uma aliança igual à usada por Bruna em suas fotos do Instagram, inclusive ao lado da amada. Esse é o terceiro namoro público de Neymar, que no início de sua carreira teve um envolvimento com Carolina Dantas e o casal teve Davi Lucca. Anos depois ele namorou Bruna Marquezine, formando um dos casais mais queridinhos do Brasil.