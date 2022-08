Bruna Biancardi se irrita com boato sobre traição de Neymar: ‘Prove o que você está falando’

Depois de um rumor sobre uma suposta traição do jogador Neymar, Bruna Biancardi rebateu os boatos e se mostrou irritada com a situação. Em uma publicação no Instagram, Bruna saiu em defesa do jogador, com quem mantém uma relação há alguns meses. “Para de falar besteira menina. Prove o que você tá falando então”, disse Biancardi. Rafaella Santos, irmã de Neymar, também rebateu os rumores na mesma publicação. “Pelo amor de Deus, postem algo que seja verdade!!!! Vocês não sabem de nada!”, disse a irmã do craque. Durante a semana, portais publicaram que Neymar teria traído Biancardi durante um evento de festa junina em que ela estaria presente, o que teria motivado o fim do relacionamento. O astro não gostou da repercussão do boato e se posicionou através dos stories. “Faladores de plantão. Falado passa mal hein, cuidado papai”, disse o camisa 10 da Seleção Brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Foquei no Insta (@foqueinoinsta)