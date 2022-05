Bruninho & Davi traz projeto Violada para Brasília neste sábado (28/5)

A dupla sertaneja Bruninho & Davi tem uma nova data marcada para encontrar o público de Brasília. Neste sábado (28/5), os cantores realizam o show do projeto Violada, relembrando clássicos do sertanejo e sucessos da carreira. Quem também se apresenta no evento é a dupla brasiliense Fred e Rodrigo e os DJ’s Du Moreira e Lipe Napoli.

A apresentação já passou por todo o Brasil. Os artistas cantam sucessos como Marca Evidente, Aí Já Era, Cuida Bem Dela, Dormi na Praça, Domingo de Manhã e A Lenda. O projeto conta com EPs gravados em Porto Alegre, Curitiba, Itajaí e Brasília.



Bruninho & Davi conta com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 550 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. A dupla tem três álbuns e três DVDs gravados, além de shows realizados no exterior.

Serviço

Violada com Bruninho e Davi

Neste sábado (28/5), às 21h, no Laguna Gastrobar (Orla do Clube Ases, SCES Trecho 2). Ingressos a partir de R$ 60. À venda on-line. Não recomendado para menores de 18 anos.

