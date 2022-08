Brunna Gonçalves se filma de fio-dental e Ludmilla chega por trás com “mão boba”

Alerta casalzão! Brunna Gonçalves resolveu compartilhar um momento quentíssimo e romântico com sua esposa, Ludmilla, enquanto aproveitava o domingão (31) de sol durante um passeio de barco. As duas surgiram posando de biquíni e deixaram os fãs enlouquecidos.

+ Ludmilla fica chocada com volume traseiro de Brunna Gonçalves e fã brinca: “Ganhou da Gracyanne”

Enquanto Brunna fazia um vídeo descontraído na frente do espelho para exibir sua boa forma, Ludmilla chegou mostrando que não resiste a beleza da amada e esquentou o clima com sua “mão boba”. O momento, é claro, deu o que falar entre os fãs da dupla, que não economizaram elogios!

“Esse vídeo é um gatilho e tanto para os solteiros”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “Sou completamente apaixonado nessas duas”, disparou outro internauta babando pelas musas. “Ser linda assim já é demais, né?”, elogiou outra fã da influenciadora.

Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Planta? Brunna Gonçalves diz que foi “sabotada” em participação no BBB 22 Fama de planta? Recentemente, Brunna Gonçalves participou do “PodDelas” e relatou que sua participação no “Big Brother Brasil 22” foi “sabotada”. A influenciadora contou que viveu diversos momentos dentro do confinamento, mas que eles foram cortados da edição final do reality show.

“Fui para lá [reality] para contar a minha história, mas fui um pouco sabotada, a edição me deu uma cortada. As pessoas falavam assim: ‘Brunna, você faz tanta coisa’. Teve uma festa que fiquei muito bêbada, eu e Eslô demos cambalhotas na sala inteira, várias coisas que fazia e falava não mostravam nada”, afirmou a ex-BBB.

Brunna ainda revelou que não conseguiu compreender o motivo de sua eliminação: “não entendia o porquê, mas aí depois fui entender que eu era a planta do programa. Então, eles editavam o programa conforme a música. Ia ser muito estranho se chegasse lá e mostrasse uma coisa que não, não dá para sustentar”.

Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

