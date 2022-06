Bruno e Dom: embarcação é encontrada

Militares informaram, neste domingo (19/6), por volta das 20h30, que encontraram o barco usado pelo indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips a 20 metros de profundidade, segundo informação do Comitê de Crise e da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas.

O veículo tinha seis sacos de areia para dificultar que ele emergisse das águas do Rio Itacoaí.

O local foi indicado por Jeferson da Silva Lima, mais conhecido como “Pelado da Dinha”, que foi preso ontem.

A Polícia Federal informou que está investigando oito pessoas pelas mortes do indigenista e do jornalista.

Segundo informações, além do “Pelado da Dinha”, foram presos Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”, e Amarildo da Costa Oliveira, irmão de Dos Santos e conhecido como “Pelado”.

Os investigadores descartaram a existência de um mandante dos assassinatos, o que é questionado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).