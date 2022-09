Bruno Gagliasso fala sobre voto e afastamento do irmão “Estamos no limite da imoralidade”

Em uma entrevista para o jornal “O Globo”, Bruno Gagliasso, que cortou relações com seu irmão Thiago Gagliasso, desde 2018, afirma não se identificar mais com ele.

“Não é bem resolvido. Talvez com o tempo sinta necessidade de voltar a conviver. Muitas famílias passam por isso, não é um bicho de sete cabeças, é afinidade e moralidade. Quero estar cercado de quem eu admire e respeite. Ponto e acabou”, afirmou o ator.

Ele tem um claro posicionamento politico, e não perdeu a oportunidade de falar sobre seu voto nas eleições presidenciais: “O momento diz tudo. Não ser oposição hoje é compactuar com o que está acontecendo. Estamos no limite da imoralidade. Chega uma hora em que é necessário externalizar a opinião, principalmente pessoas que influenciam. Nunca a arte foi tão massacrada como nesses quatro anos. Aí vem artista declarando que não fala sobre política, que papo é esse? Acho hipocrisia, é desmerecer a inteligência alheia, não se pronunciar porque fica evidente o posicionamento. É óbvio que votarei no Lula”, revelou.

Bruno Gagliasso e Thiago Gagliasso (reprodução: Estrelando)

Netflix divulga trailer inédito de série com Bruno Gagliasso; confira A série da Netflix, Santo, será protagonizada por Bruno Gagliasso, Raúl Arévalo, Victoria Guerra e Greta Fernández. Com estreia no dia 16 de setembro na plataforma de streaming, é uma série original espanhola que mostra dois policiais em diferentes continentes que se unem em uma perseguição desenfreada para capturar um traficante de drogas internacional, cujo rosto ninguém conhece.

As gravações tiveram início em 2021 na Espanha, confira o trailer da primeira produção de Gagliasso na Netflix:

