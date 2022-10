Bruno Guimarães desperta interesse de Real Madrid, Chelsea e Liverpool

O meia Bruno Guimarães tem desempenhado o papel de principal jogador do Newcastle, da Inglaterra. Por consequência de seu destaque, segundo a TNT Sports, o brasileiro despertou o interesse de Real Madrid, Chelsea e Liverpool para a próxima temporada.

De acordo com o veículo, essas três equipes manifestaram interesse concreto no atleta, mas ainda aguardam o desenrolar do futuro de Bruno no Newcastle. Quanto a isso, a diretoria do clube já possui planos para o jogador: um aumento salarial e a prorrogação de seu vínculo, que atualmente é válido até junho de 2026.

Dan Ashworth, diretor esportivo do time inglês, admitiu recentemente que o clube precisa angariar fundos por conta do fair play financeiro, mas que eles não pretendem se desfazer de Guimarães. “Nós não queremos vender o Bruno de forma alguma. Ele é um jogador de topo e realmente importante na nossa jornada”, disse ele em entrevista.

O meia de 24 anos, vale lembrar, chegou ao Newcastle em janeiro deste ano, vindo do Lyon, da França. Na equipe inglesa, possui um histórico de 27 partidas disputadas com sete gols marcados e três assistências. Além disso, é um dos nomes cotados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.