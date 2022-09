Bruno Soares se aposenta do tênis profissional

O brasileiro Bruno Soares anunciou na noite deste sábado (3), em postagem em suas redes sociais, o final da sua carreira como jogador profissional de tênis. A mensagem foi postada um dia após o mineiro e o escocês Jaime Murray serem eliminados da chave de duplas do US Open.

“Obrigado tênis. Hora de dizer adeus. Obrigado por 22 anos realizando meu sonho diariamente. A todos que estiveram comigo nessa jornada, o meu eterno agradecimento. Nada disso seria possível sem vocês. Um ciclo se encerra para outro iniciar”, declarou o brasileiro.

Bruno Soares ganhou proeminência nas duplas masculinas, tendo como maiores feitos os títulos do Aberto da Austrália de 2016 e do US Open de 2016 e de 2020. No ano de 2016, inclusive, ele chegou à sua melhor posição no ranking de duplistas da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), a 2ª.