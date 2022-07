Brusque x Cruzeiro fazem, sábado (30/7), jogo válido pela 21ª rodada da Série B. A partida será realizada às 11h, no Estádio Augusto Baue.

O time do Brusque está na 12ª da Série B, com 23 pontos e apenas três de distancia do CSA, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Cruzeiro é líder da Série B com folga e vê cada vez mais as chances de título aumentarem. A Raposa tem 45 pontos e sete de vantagem do segundo colocado, Vasco. O hoje pode marcar a estreia do Chay, que foi registrado no BID.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Brusque: Jordan; Pará (Edílson), Éverton Alemão, Wallace, Airton; Rodolfo Potiguar, Balotelli; Alex Ruan e Álvaro; Fernandinho e Alex Sandro (Gabriel Taliari). Técnico: Luan Carlos

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Machado (Wagner Leonardo) e Lucas Oliveira; Geovane Jesus, Neto Moura, Pablo Siles (Pedro Castro) e Matheus Bidu; Bruno Rodrigues, Luvannor e Edu. Técnico: Pezzolano

Data: sábado (30/7)

Horário: 11h

Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)

Transmissão: Globoplay e Premiere.

O post Brusque x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações apareceu primeiro em Metrópoles.