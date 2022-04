BTS anuncia novo álbum depois de fim da residência em Las Vegas

A residência ‘Permission to Dance On Stage – Las Vegas’, do BTS, acabou, mas os fãs da banda de K-pop podem ficar tranquilos porque ainda vem novidade por aí. Neste fim de semana, durante o último show nos Estados Unidos, o grupo anunciou a data de lançamento do novo álbum de estúdio. Com a frase “We are Bulletproof”, o BTS apresentou a data de 10 de junho de 2022, sem revelar o nome do trabalho. A gravadora Big Hit Music informou que mais notícias sobre o álbum sairão em breve. Esse será o primeiro disco desde Be, lançado em novembro de 2020, e que alcançou o topo da Billboard 200.

Assista ao teaser de anúncio abaixo: