BTS anuncia pausa até 2025 para cumprir serviço militar na Coreia do Sul

A banda BTS, considerada a mais famosa do gênero K-Pop no mundo, anunciou nesta segunda-feira, 17, uma pausa que deve durar até 2025. O motivo é que os integrantes do grupo, que possuem de 25 a 29 anos, vão se inscrever no serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Jin, que é o mais velho do grupo e completa 30 anos no dia 4 de dezembro, será o primeiro do grupo a iniciar o processo de alistamento no final de outubro. A gravadora Bighit Music soltou um comunicado sobre o assunto que, conforme divulgado pela Variety, diz: “Os membros do BTS estão atualmente avançando com planos para cumprir seu serviço militar. O membro do grupo Jin iniciará o processo assim que a agenda do seu trabalho solo for concluída no final de outubro. Ele então seguirá o procedimento de alistamento do governo coreano. Outros membros do grupo planejam realizar seu serviço militar com base em seus próprios planos individuais”. Em outro trecho, a gravadora informou que está de acordo com a decisão do grupo: “Apoiamos e encorajamos nossos artistas e estamos orgulhosos de que agora cada um deles terá tempo para explorar seus interesses únicos e cumprir seu dever, servindo ao país que chamam de lar”.

A decisão dos integrantes do BTS de se alistarem evita que o governo da Coreia do Sul tenha que lidar com uma situação delicada, isso porque no país asiático todos os homens sul-coreanos aptos de 18 a 30 anos devem servir nas forças armadas entre 18 e 21 meses. O sistema atual, no entanto, permite algumas exceções em razão de serviço excepcional ao país. Com isso, alguns músicos clássicos e atletas já foram dispensados ​​do serviço militar, mas artistas pop nunca tiveram esse privilégio. Políticos locais chegaram a discutir sobre tornar os integrantes do BTS as primeiras exceções do K-Pop e, no início deste ano, foi cogitado que os artistas cumprissem o serviço militar de uma forma mais leve para continuarem se apresentando. Todo esse debate aconteceu, pois o sucesso mundial da banda causou um impacto extremamente positivo na economia do país. Segundo BuzzFeed News, um relatório de 2019 indicou que três shows do BTS em Seul, capital da Coreia do Sul, resultaram em um impacto financeiro de US$ 860 milhões. Já uma pesquisa do Hyundai Research Institute aponta que o BTS rende US$ 3,54 milhões para a economia sul-coreana todos os anos. As especulações de que a banda faria uma pausa ganharam força em junho, quando os artistas citaram em uma entrevista que fariam um “hiato”. O BTS foi formado em 2013 e ganhou destaque mundial em 2016.

Leia também De gospel no ‘Raul Gil’ ao pop: Jotta A muda foco de carreira ao se assumir como mulher trans Grupo de k-pop BTS anuncia pausa e integrantes falam em carreira solo