BTS vai parar por 3 anos para membros cumprirem serviço militar obrigatório

Os membros da maior banda de K-pop do mundo, BTS, vão parar por três anos para cumprir o serviço militar obrigatório. A informação foi divulgada esta segunda-feira, dia 17 de outubro, pelos representantes do grupo, encerrando efetivamente um debate sobre isentá-los por causa de suas realizações artísticas.

A Big Hit Music disse que o membro mais velho da banda, Kim Seokjin (Jin), vai revogar seu pedido para adiar seu recrutamento no final do mês e realizar as etapas de recrutamento necessárias. Os outros seis membros também planejam servir nas forças armadas, de acordo com as agendas pessoais. O regresso do grupo aos palcos está previsto acontecer em 2025.

Na Coreia do Sul, todos os homens aptos entre os 18 e os 28 anos devem cumprir entre 18 e 21 meses de serviço militar. A lei atual prevê que os artistas que recebam uma medalha do governo possam adiar o cumprimento desta obrigação até aos 30 anos, o que é o caso de alguns dos elementos do BTS, que foram distinguidos em 2018 com a Ordem do Mérito Cultural.

Jin completa 30 anos em dezembro, idade em que os homens não podem mais adiar o alistamento. Outros membros estão atualmente entre 25 e 29 anos, com Suga completando 30 em março.

Após o alistamento, Jin e outros membros do BTS receberão cinco semanas de treinamento de combate antes de serem designados para unidades e funções específicas, de acordo com funcionários da Administração de Recursos Humanos Militar, que enfatizaram que os cantores passariam pelo mesmo processo que outros homens sul-coreanos.

No sábado, 15, o grupo se reuniu em sua cidade, Busan, para o primeiro show desde o anúncio surpresa feito em junho de que os membros fariam um intervalo para focar em suas carreiras solo, o que chocou os fãs da banda ao redor do mundo.

O anúncio em junho surgiu próximo ao prazo final para a decisão de se a banda teria ou não uma exceção à obrigação de se alistar ao serviço militar obrigatório no país.

Criada em 2010, a banda já vendeu mais de 32 milhões de álbuns e é considerada uma das mais populares em todo o mundo. Pesquisas de opinião nas últimas semanas mostraram que o público estava dividido sobre se os membros do BTS deveriam ou não servir nas forças armadas.