Bully ganha Remake na Unreal Engine 5

Quando a desenvolvedora Rockstar Games estava em seus tempos de glória, lançado jogo atrás de jogo, teve um que criou uma grande polêmica na época, quem não conhece Bully?

Bully é um jogo desenvolvido pela Rockstar Vancouver e lançado originalmente em 2006. Atualmente o jogo já está disponível em diversas plataformas e também pode ser jogado no celular.

Mesmo sendo um jogo tão popular que fez parte da infância/adolescência de muitos jogadores, infelizmente a Rockstar Games nunca fez uma sequência e tudo indica que nunca teremos, pois o tema do jogo é bastante complicado para os dias atuais.

Para quem tem interesse em saber como seria um Remake do jogo, um canal do YouTube conhecido como TeaserPlay, que ultimamente está publicando vários vídeos desse estilo, agora fez um novo, no qual mostra o Remake de Bully feito na Unreal Engine 5.

Vale a pena deixar claro que isso é apenas um projeto de fã, então não fique animado achando que o Remake é real. No vídeo podemos ver o protagonista se aventurando pela cidade do jogo e também na escola.

Caso o remake ou sequência seja real um dia, é certo dizer que a Rockstar Games não vai trabalhar com a Unreal Engine 5 e sim com sua própria Engine, no qual terá gráficos semelhantes com Red Dead Redemption 2.