Burse reconhece ABC superior ao Vitória no segundo tempo

O Vitória amargou mais um tropeço no quadrangular da Série C do Brasileiro. Neste sábado (10), o rubro-negro empatou sem gols com o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. Na avaliação do técnico João Burse, o time se portou bem no primeiro tempo, mas deixou a desejar na etapa final.

“Fizemos um primeiro tempo superior à equipe do ABC, tivemos chances de fazer o gol no primeiro tempo. No segundo tempo sim, o ABC foi melhor que a gente. Temos que trabalhar pra ajustar isso, pra que a gente possa fazer um melhor jogo e decidir ao lado do nosso torcedor. Eu conto com o nosso torcedor e convoco ele para estar ao nosso lado”, disse o treinador.

O Vitória volta a campo no dia 18 de setembro, às 16h, quando recebe o Figueirense, no Barradão, pela penúltima rodada do quadrangular da Série C. Um dia antes, o ABC joga com o Paysandu, às 17h, no Frasqueirão, em Natal.

Um dos fundamentos que Burse precisará trabalhar ao longo da semana é finalização. O Vitória não balança a rede há duas partidas. O Leão ficou no 0x0 com o ABC nos dois confrontos entre as equipes do quadrangular.

“Foi um jogo difícil. É muito difícil jogar contra o ABC aqui, ao lado do torcedor deles. Fizemos um primeiro tempo muito consistente, mas não demos sequência no segundo tempo. Tivemos sim a chance de fazer o gol, não aproveitamos. Temos que trabalhar finalização e os ajustes para que a gente possa fazer o jogo em casa contra o Figueirense, ao lado do nosso torcedor”.

Com o resultado deste sábado, o Vitória permaneceu na terceira posição do Grupo C, agora com cinco pontos. O ABC se manteve na liderança, invicto, com oito somados. O Figueirense tem seis pontos, ocupa o segundo lugar e ainda joga nesta rodada. A equipe catarinense visita o Paysandu, domingo (11), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. O time paraense ainda não pontuou e amarga a lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.