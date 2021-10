Caçada a principal suspeito de crime bárbaro em Teixeira de Freitas

Destaque



Publicado em 7 de out de 2021 e atualizado às 08:27

Um crime bárbaro chocou o município de Teixeira de Freitas, na quarta-feira (06). Quando o corpo de uma criança com apenas 09 anos foi encontrado com várias perfurações de faca, tendo um dos golpes a arma fixada no olho da vítima.

O corpo do menor “Pietro dos Santos Alves”, foi localizado numa estrada com acesso à rodovia BR-101.

Um principal suspeito de ter praticado a atrocidade, está sendo caçado pelas autoridades policiais.

As informações e evidências, apontam Gilmar dos Santos Almeida (34 anos), como principal acusado de ter praticado o crime com requinte de crueldade.

O acusado era irmão mais velho da vítima, a polícia tem fechado o cerco na tentativa de capturar o indivíduo, caso tenha alguma informação entre em contato com os números (190 – PM) e (197 – Polícia Civil),