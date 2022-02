Caçamba perde tração em ladeira e provoca acidente

Destaque



Publicado em 19 de fev de 2022 e atualizado às 18:45

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Um acidente por pouco não se tornou numa tragédia, onde um veículo de carga perdeu tração e desceu na ladeira que acessa o bairro Bela Vista em Itamaraju.

O registro do acidente foi durante a tarde deste sábado (19) de fevereiro, ente os bairros Primavera e Bela Vista, envolvendo uma caçamba que transportava barro.

Apesar do susto e prejuízos, ninguém ficou ferido. Há poucos metros do local do acidente existiam moradia e postes da rede elétrica, no entanto, devido a habilidade do condutor os perigos foram mitigados.

O trânsito no local ficou lento devido o bloqueio parcial da via. Mas o veículo foi removido da localidade.

As autoridades foram informadas sobre o acidente.