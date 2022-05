Cacau Valley iFestival abriu as portas da inovação e tecnologia no sul da Bahia

Evento teve início desta quarta-feira (25) e segue até a próxima sexta-feira (27).

O Cacau Valley iFestival maior evento de inovação, tecnologia e capacitação empresarial do Sul da Bahia iniciou, oficialmente, as atividades nesta quarta-feira (25), no auditório do Hotel Praia do Sol. No início da noite foi realizada uma cerimônia para marcar a abertura do evento promovido pelo Sebrae em parceria com a prefeitura, SENAI/CIMATEC e CDL. O Cacau Valley iFestival integra a programação da Semana de Inovação de Ilhéus. Após a cerimônia de abertura foi realizada a palestra do futurista e Head de inovação, de Luiz Candreva.

O evento reuniu empreendedores das diversas cadeias produtivas da região sul e segue até sexta-feira (27), uma programação exclusiva com painéis, oficinas, palestras e dinâmicas nos espaços que irão abordar conteúdos relacionados à transformação digital, branding, inovação na indústria de alimentos, futuro do setor automotivo, tendência da moda, perpassando pela transversalidade da inovação.

Durante a abertura, a gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo apresentou detalhes do evento e ainda incentivou a participação nas diversas atividades ofertadas. “Essa é uma oportunidade que temos de mergulhar em uma experimentação de conteúdos focados em produtividade, digitalização, conectividade, metaverso, desenvolvimento de novos produtos, branding, storytelling, cultura maker e muito mais para ampliar, gerar novos negócios e alavancar a região”, disse.

“O futuro dos negócios e os negócios do futuro”, foi o tema da primeira palestra do evento já apresentada em cinco países. “O futuro é de quem sabe navegar no caos e fica confortável nele. É preciso explorar as facetas da inovação no passado e presente, fazendo um paralelo entre as mudanças e vivenciando oportunidades. É o momento de quebra absoluta de paradigmas”, destacou o palestrante Luiz Candreva.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Ilhéus, Ederjunior Santos, destacou a importância do evento. “A gestão municipal entende que através da inovação a gente consegue agregar empresas e atrair parceiros para ampliar o desenvolvimento da cidade e da geração do emprego e renda. Este é um trabalho conjunto para trazer novas oportunidades e tornar os negócios mais competitivos”, afirmou.

Já o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda de Itabuna, José Raimundo Santos, destacou o evento como um marco para o desenvolvimento empresarial. “O evento promove o desenvolvimento, apresenta as disrupturas das ações, mostra novas perspectivas, com a tecnologia agregada ao comércio, à indústria, ao desenvolvimento, na geração da renda, no desenvolvimento do capital humano, portanto é imensurável os benefícios futuros”.

O empreendedor ilheense, Paulo Sérgio Santos, proprietário da Ceo Modas, falou da importância do temática para agregação de conhecimento e desenvolvimento prático. “Somos parceiros do Sebrae há 30 anos quando iniciei minha atividade empresarial e é importante estarmos sempre atualizados e em busca de inovação, e essa é a expertise do Sebrae nos despertar para evolução, através de capacitações e esse evento é mais uma oportunidade para colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos”, pontuou.

O mesmo sentimento de necessidade de expandir conhecimento foi compartilhado pelo empreendedor de Itabuna, Renê Joaquim, proprietário de pet shop. “Precisamos sempre buscar e trazer melhores experiências para a empresa, para os funcionários, para o dia a dia, e aumentar as vendas, por isso, o Sebrae está de parabéns por promover um encontro tão oportuno como este”, celebrou.

Programação – 2º Dia de Evento

Um dos principais ativistas do Movimento Maker no Brasil, Edgar Andrade, é o primeiro palestrante da quinta-feira (26), segundo dia do evento, e irá ensinar como a Cultura maker e a inovação podem ajudar a perder o medo de errar. “É importante encarar o desafio de tentar fazer algo diferente, todos os dias e sem medo. Vamos aprender na prática a usar as principais ferramentas para colocar seus projetos no mundo.”

Ele ainda orientou sobre a os três pilares que serão abordados para auxiliar o empresário nessa tomada de decisões. “O Mapa dos Desejos, para quem não tem ideia do que fazer, ou o Ciclo da Invenção, para quem já identificou um possível problema ou oportunidade, e o Mapa de Contatos, para ajudar a organizar a estratégia de prospecção também serão apresentados durante a palestra”, informou.

O Cacau Valley iFestival conta com mais de 40 atividades de capacitação, com público médio diário de 1.500 participantes de diversos segmentos empresariais. São mais de 1.900 vagas de capacitação, divididas em seis espaços: Arena Maker, Arena Inovar, Lounge Mobiliza, Espaço Insighs, Espaço Lab e Espaço Trend que podem ser escolhidos pelo participante ao acessar o local. A programação completa pode ser conferida no link: https://bit.ly/CacauValley.

FOTOS: JANE SOUZA – Agência Sebrae de Notícias Bahia