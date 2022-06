Cachês milionários e cidades empobrecidas

Uma declaração do sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, criticando uma tatuagem anal da cantora Anitta e uma suposta farra com dinheiro público por meio da Lei Rouanet gerou uma enorme discussão nas redes sociais, que respingou em cachês milionários de outro sertanejo, Gusttavo Lima, e até pedido para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar gastos públicos com artistas da música em pequenas cidades do país.

Parece um enredo de filme B, mas aconteceu no Brasil. Ao longo da semana, diversos perfis em redes sociais como o Twitter e também meios de comunicação passaram a fazer uma devassa em contratos em licitação de prefeituras com artistas. A princípio, não foi detectada irregularidade jurídica. Mas o problema é cantor sendo contratado com volumes milionários para se apresentar em cidades de menos de 10 mil habitantes, como São Luiz (RR), com população pouco mais de 8 mil habitantes e que vai pagar R$ 800 mil a Gusttavo por um show em dezembro. O show dele, segundo o g1, custará 76,85% mais do que o orçamento destinado para o transporte escolar, merenda e vigilância sanitária em 2022, em São Luiz. Ao que parece, a máxima do “pão e circo” continua, só que, muitas vezes, sem pão.

Chuvas torrenciais deixam mais de 100 mortos em Pernambuco

A tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco deixou 128 mortos, a maioria deles em deslizamentos de barreiras no Grande Recife. As fortes chuvas começaram a cair no dia 25 de maio e inundaram diversas cidades do estado. O desastre, que é o segundo maior na história de Pernambuco devido ao total de vítimas, deixou 9.302 desabrigados e 34 cidades em situação de emergência.

Por conta dos estragos, a festa de São João de Recife foi cancelada e o estado vem recebendo doações em dinheiro, alimentos e roupas de todo o Brasil, e também de fora. O papa Francisco fez uma doação de mais de R$ 150 mil para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas.

De acordo com especialistas, os fortes temporais que atingem Pernambuco podem estar relacionadas ao La Niña, fenômeno climatológico que causa o aumento de precipitações nas regiões Norte e Nordeste.

Susto no metrô

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu na linha 1 do metrô de Salvador, na região de Pirajá, na manhã de terça-feira (31). Uma falha no rebocador provocou a colisão de dois vagões, que descarrilaram. Dos feridos, dois são funcionários da concessionária CCR Metrô Bahia e quatro eram passageiros que estavam em um dos vagões. Com o impacto da colisão, os passageiros – duas mulheres adultas, uma idosa e um homem – acabaram sendo projetados para frente, dentro do vagão. Todas as vítimas do acidente já receberam alta e se encontram bem. Os trens envolvidos no acidente foram retirados da linha na sexta-feira (3) e a previsão da CCR é que o funcionamento do metrô seja normalizado no sábado (4).

Adeus a um mestre

O ator Milton Gonçalves morreu no Rio de Janeiro na última segunda-feira (30), aos 88 anos. Ele faleceu em casa, em decorrência de problemas de saúde que sofria desde que teve um AVC.

Ele sofreu o AVC em 2020, chegando a ficar três meses internados e precisando respirar com ajuda de aparelhos. Desde então, a saúde dele estava deteriorada. Em 1965, Milton foi um dos primeiros atores contratados para integrar o elenco de uma nova emissora carioca, a TV Globo, da qual nunca mais sairia.

Alta de covid em escolas preocupa

O crescimento no número de casos de covid-19 na Bahia tem deixado pais, estudantes e diretores de escolas preocupados. A prefeitura de Salvador acendeu o sinal amarelo e informou que monitora a situação.

Em uma semana, o estado registrou aumento de 86% nos casos ativos de covid-19. Na quinta-feira (2), a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que 953 pessoas estavam contaminadas. No dia 26 eram 512. A flexibilização da máscara e a diminuição do ritmo de vacinação são apontados como facilitadores desse crescimento, de acordo com especialistas.

Alguns colégios de Salvador voltaram a exigir ou recomendar o uso de máscaras para alguns estudantes, como o Anglo-Brasileiro e o Portinari. As secretarias estadual e municipal de educação, por enquanto, continuam seguindo a orientação de que o uso da máscara é facultativo.

