Uma cachorra, em situação de maus-tratos, foi resgatada na tarde dessa quarta-feira (25/5) pela Polícia Civil em Turvo, em Santa Catarina. Ela estava com três filhotes. O dono do animal não foi localizado.

De acordo com a polícia, o caso foi descoberto após uma denúncia. Ao chegar no local, a equipe encontrou o animal, aparentemente da raça pitbull, magro, com ferimentos pelo corpo e sem alimentação.

Leia mais no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.

Mais sobre o assunto Distrito Federal Vídeo. Cachorrinha estuprada no Entorno do DF segue internada



Brasil Jovem de SC e seu cachorro morrem durante viagem de Fusca pelos EUA



Brasil Cachorro é resgatado após ficar com a cabeça presa em portão na Bahia



É o bicho! Tutor usa cone em solidariedade ao cachorro machucado



O post Cachorra desnutrida e presa em corrente é resgatada com filhotes em SC apareceu primeiro em Metrópoles.