A cahorrinha de raça pug, Mila, nasceu com uma condição rara: cotovelos luxados bilaterais, que a deixou com as patas viradas de cabeça para baixo e impedida de brincar com outros animais.

O pet de quase um ano mora no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos (EUA), com seu tutor Oliver Camel. O homem conta que Mila passou pela tomografia computadorizada “como uma campeã” e aguarda pela cirurgia que deve alinhar os ossos para que ela tenha algum grau de movimento.

Mais sobre o assunto É o bicho! Saúde pet: você sabia que os cachorros podem sofrer AVC?



É o bicho! Seu cachorro está com diarreia? Veja dicas para lidar com a doença



É o bicho! Março Amarelo: mês pede atenção para doenças renais em pets



É o bicho! Diabetes em pets? Conheça os sinais de alerta e as causas da doença





cachorrinha-Milla-rara-condição O pet de quase um ano mora no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos (EUA), com seu tutor Oliver Camel

Reprodução/Facebook

cachorrinha-Mila-patas-viradas Mila passou pela tomografia computadorizada como uma campeã

Reprodução/Facebook

cachorrinha-Mila-patas-viradas-rara-condição Mila aguarda pela cirurgia que deve alinhar os ossos para que ela tenha algum grau de movimento

Reprodução/Facebook

Mila-cachorrinha-patas-rara-condição Mila tem um irmão que nasceu com o mesmo problema, mas em apenas uma das patas

Reprodução/Facebook

0

Problema genético

A cachorrinha tem um irmão que nasceu com o mesmo problema, mas em apenas uma das patas. O cachorro já fez a cirurgia e agora vive bem.

No entanto, Oliver faz questão de usar o Facebook para comparar os dois casos. “Se você nos acompanhou com Milo, sabe o quanto isso é necessário para uma vida normal. Milo foi incrível, não temos dúvidas, e Mila vai ficar incrível também”, comentou o tutor, em um post.

O post Cachorrinha que nasceu com rara condição emociona a internet apareceu primeiro em Metrópoles.