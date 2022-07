Cachorro se rende em operação policial, imagens são expostas ao vivo e viralizam: “Que dó”

Segundo informações do G1, na tarde da última quinta-feira (28), durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) da cidade de Americana, que investigava três pessoas localizadas em Hortolândia, interior de São Paulo, um momento inusitado aconteceu.

Tudo começou quando os envolvidos foram detidos por um suposto carregamento de mais de uma tonelada de maconha e em meio à confusão, um cachorro decidiu se manter perto dos donos.

Durante a revista, ele também “se rendeu” e deitou junto com os suspeitos no chão, fazendo com que as imagens viralizassem nas redes sociais e nas telinhas dos telejornais.

Como está o cachorro? Ainda de acordo com o portal, o rottweiler é responsável pela segurança da chácara onde os três homens estavam e felizmente, ele continuou na casa com a dona do imóvel, que não possui nenhum envolvimento com o caso.

Na tarde de hoje (29), a Polícia vai comparecer ao local novamente para verificar as condições dos animais e checar se existe a necessidade de acionar uma ONG de proteção animal.

