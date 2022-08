Cada gol do garoto Vitor Roque é um “soco no estômago” do Fenômeno

O garoto Vitor Roque, 17 anos, continua despontando como um dos mais promissores talentos do futebol brasileiro. No meio da semana foi o herói da classificação do Athletico na Libertadores, marcando um gol nos acréscimos diante do Estudiantes, em La Plata.

Na 21ª rodada do Brasileirão ele já havia marcado dois gols na vitória do Furacão sobre o Atlético-MG, em pleno Mineirão. Estamos provavelmente de mais um “fenômeno” brasileiro, um menino prodígio do mesmo nível de Endrick, do Palmeiras.

E, na medida em que esse progresso de Vitor Roque vai se consolidando, aumenta proporcionalmente o aborrecimento de Ronaldo Nazário, o dono do Cruzeiro. O Fenômeno ficou possesso quando viu essa joia escapar de suas mãos.

“Pegou a gente de surpresa. Não tinha nenhum diagnóstico do jogador, nenhuma reclamação. A gente estava discutindo renovação do contrato e, de repente, meio que na calada da noite, foi feito isso aí”, disse Ronaldo, visivelmente decepcionado.

Para entender essa novela, é preciso saber que Vitor Roque era jogador da base do Cruzeiro. Ronaldo via nele um grande futuro e chegou a prospectar sua venda para clubes europeus. Para que se tenha uma ideia, a multa rescisória para tirá-lo da Raposa era de 300 milhões de euros (algo em torno de R$ 1,5 bilhão), mas, pela legislação, esse valor só é válido para clubes do exterior.

Como o Cruzeiro de Ronaldo pagava pra ele um salário de apenas R$ 12 mil por mês, a multa para o mercado interno ficou estabelecida em R$ 24 milhões. Sabendo que a família do menino estava insatisfeita com esse contracheque, o Athletico depositou a multa e levou-os para Curitiba, com um salário 15 vezes maior.

“Ele tem algumas coisas ainda para corrigir, mas tem vontade tão grande, uma qualidade tão grande, que supera tudo isso. Vai se tornar um dos maiores jogadores que teremos pela frente”, acredita o técnico Felipão.

Enquanto isso, a cada gol que Vitor Roque marca com a camisa do Furacão, é como se alguém desferisse um soco no estômago de Ronaldo Fenômeno.

E não é para menos: Vitor Roque já está na mira de grandes clubes da Europa, entre eles Real Madrid e Juventus. A multa rescisória é de 100 milhões de euros, mas o Furacão não tem pressa e projeta maior venda da história.

