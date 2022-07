Caderneta de poupança registra saque recorde no 1° semestre de 2022

A tradicional caderneta de poupança registrou um saque recorde no primeiro semestre deste ano.. De acordo com o Banco Central, o resgate líquido no período foi de mais de R$ 50 bilhões. Maior valor registrado na série histórica, desde 1995.

O valor total dos resgates do primeiro semestre deste ano se aproximou do valor retirado em todo o ano de 2015, quando, devido à crise econômica, os brasileiros sacaram R$ 53 bilhões a mais do que depositaram na poupança.

A situação da economia agora em 2022 também ajuda a explicar esse aumento na quantidade de saques na poupança. Além do desemprego alto, o país ainda conta com uma inflação elevada, o que diminui o poder de compra das pessoas.

Outro fator que ajuda a explicar esse movimento é a baixa rentabilidade da poupança, frente a investimentos parecidos, como o Tesouro Selic.

Atualmente, a poupança está rendendo menos que a inflação. Nos 12 meses terminados em junho, a aplicação rendeu 5,7%. No mesmo período, a inflação medida pelo IPCA chegou a 12%. Com isso, os recursos guardados na poupança brasileira acumularam uma perda real de cerca de 6% no intervalo de um ano.

