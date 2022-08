Caetano Veloso comemora 80 anos em live com Maria Bethânia e filhos

Caetano Veloso completa 80 anos neste domingo (7/8). Como parte das comemorações, o cantor fará uma live, com a participação de Maria Bethânia e de seus três filhos, os músicos Moreno, Zeca e Tom Veloso.

A apresentação especial será transmitida pelo Globoplay e pelo canal Multishow a partir das 20h30. Parte do show também será apresentado durante a programação do Fantástico, da Rede Globo.

É a primeira vez que Caetano e a irmã Maria Bethânia cantarão juntos em uma live. Os músicos têm ensaiado em casa para o especial Caetano 80 anos.

Em entrevista à Globoplay, o aniversariante adiantou que o repertório contará com as músicas Milagres do povo, O sopro do fole e Irene.

