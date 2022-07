Caged: No 1° semestre foram criados 1,3 milhão de empregos formais

O Brasil fechou o primeiro semestre deste ano com um saldo positivo de mais de 1,3 milhão de empregos formais criados. O número é menor do que o volume registrado no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, já se aproxima da meta do governo para este ano, que é de criar 1,5 milhão de postos de trabalho com carteira assinada.

Apenas em junho deste ano, o país registrou quase 278 mil novos postos de trabalho, resultado maior do que no mês anterior, maio.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência, e fazem parte do Caged — o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Ainda de acordo com o Caged, o setor de serviços liderou a abertura de novas vagas no mês passado, com 44,8% do total. Quase 17% dos postos foram abertos no comércio, e 6% na indústria geral.

Os números apontam, ainda, que a geração de empregos teve saldo positivo em todos os estados e no Distrito Federal.

Economia Brasília Jacson Segundo / Beatriz Arcoverde Daniel Ito – Repórter da Rádio Nacional Caged 1:11