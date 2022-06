Caged: país registra saldo de 277 mil novas vagas formais de trabalho

O Brasil criou 277 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de maio. Os dados estão no balanço do Novo Caged – o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta terça-feira.

O número representa uma melhora em relação aos empregos criados em abril deste ano e também na comparação com maio do ano passado.

No acumulado deste ano, de janeiro a maio, já foram criados mais de UM milhão de empregos com carteira assinada. É o segundo maior saldo para o período desde 2012, superado apenas por 2021.

O ministro do Trabalho e Pr evidencia, José Carlos Oliveira, ressaltou o crescimento na quantidade de pessoas formalmente empregadas no país.

Em maior, o setor de Serviços foi o que mais gerou empregos, 120 mil; seguido pelo Comércio, que gerou 47 mil; e a Indústria, 46 mil postos.

Uma dessas vagas é do Cláudio Renê Gomes, de 39 anos, do Distrito Federal. Depois de um ano e oito meses desempregado, ele conseguiu voltar a trabalhar com carteira em maio, e agora é repositor de estoque em um supermercado.

Todos os estados apresentaram geração de empregos formais. Entre os com maior saldo, estão São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E os tiveram menor saldo foram Sergipe, Roraima e Amapá.

