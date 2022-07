Caio Castro desabafa sobre não dividir conta em encontros: ‘Me incomoda muito’

O ator Caio Castro revelou que se sente incomodado sobre a obrigação de homens terem que pagar a conta em encontros. Ele reclamou sobre a “regra”, contudo, disse que não se importa de pagar a conta. “Tem uma diferença entre você pagar a conta e você ter que pagar a conta. Me incomoda muito, muito, que é o que não quero, essa sensação de eu ter que sustentar, de eu ter que pagar, eu ter que isso”, desabafou o artista durante participação no podcast “Sua Brother”, no YouTube. “Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro e já pago a conta. Não chega nem conta. Já está tudo certo. Faço questão de fazer essas coisas assim”, comentou. Para finalizar, Caio Castro ainda disse que fica incomodado quando a companheira, que pede a conta, não toma atitude. “Agora, pediu a conta, não se mexeu e nem perguntou, como se eu tivesse esse papel? Nunca. Não é minha filha”.

