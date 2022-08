Caio Collet coloca Brasil na pole na preliminar da F1

O Brasil pode não ter atualmente representantes no grid da F1, mas vem brilhando nas categorias de acesso e nesta sexta-feira (26/8), em Spa-Francorchamps, a escrita foi mantida com uma brilhante performance do jovem piloto Caio Collet.

Integrante da Academia de Pilotos da Alpine, o paulistano fez sua primeira pole position na F3, que compõe o final de semana de corridas junto com o GP da Bélgica de F1

“A primeira pole é sempre especial, mas ainda melhor por ser em um circuito tão icônico quanto Spa-Francorchamps. Sabia que as condições de pista iam melhorar a cada volta e foquei em ter uma última volta limpa, ainda conseguindo me aproveitar de um vácuo no trecho final. Agradeço demais a torcida brasileira pelo apoio de sempre e vamos em busca da vitória”, disse Caio para reportagem da Gazeta Esportiva em Spa-Francorchamps.

Brasil no Grande Prêmio da Bélgica

O Brasil ainda é destaque nas pistas belgas com dois pilotos na F2: Felipe Drugovich, líder do campeonato, e Enzo Fittipaldi, que ocupa a quarta colocação em seu primeiro ano completo na categoria.

O País também tem longa tradição de conquistas na pista belga – a última vitória foi de Felipe Massa, em 2008. Ayrton Senna é um dos maiores vencedores deste GP, com cinco triunfos. E foi também em Spa onde Rubens Barrichello conquistou sua primeira pole Position na F1, em 1994, com a Jordan.