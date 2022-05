Caio Mário Paes de Andrade é indicado para a presidência da Petrobras

O Ministério de Minas e Energia divulgou, na noite desta segunda-feira (23), uma nota oficial em que informa que o governo federal, como acionista controlador da Petrobras, decidiu trocar o presidente da estatal. Segundo a nota, José Mauro Ferreira Coelho, que assumiu o cargo há 40 dias, será substituído por Caio Mário Paes de Andrade na presidência da empresa.

Na nota, o ministério agradece a Ferreira Coelho pelos resultados alcançados pela Petrobras durante sua gestão, mas destaca que o país “vive atualmente um momento desafiador, decorrente dos efeitos da extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais”.

Paes de Andrade, que vai assumir a presidência, é secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ele será o quarto presidente da estatal no governo atual. Antes dele, foram presidentes da Petrobras, Roberto Castelo Branco, o general da reserva do Exército, Joaquim Silva e Luna e José Mauro Ferreira Coelho.

A Petrobras informou que recebeu o ofício do Ministério do Ministério de Minas e Energia, solicitando providências a fim de convocar Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de promover a destituição e eleição de membro do Conselho de Administração, e indicando Caio Mario Paes de Andrade, em substituição a José Mauro Ferreira Coelho. O ofício também pede que Paes de Andrade seja, posteriormente, avaliado pelo Conselho de Administração para o cargo de presidente.

A empresa diz que a destituição de Ferreira Coelho “implicará na destituição dos demais membros do Conselho eleitos pelo mesmo processo, devendo a companhia realizar nova eleição para esses cargos”. A Petrobras diz que novos fatos relevantes serão oportunamente divulgados ao mercado.

*com informações da Agência Brasil

