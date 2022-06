Caio Mário Paes de Andrade é o novo presidente da Petrobras

A Petrobras nomeou Caio Mário Paes de Andrade como presidente da companhia e membro do Conselho de Administração. O mandato vai até o dia 13 de abril de 2023.

Indicado pelo governo federal, o novo comandante da estatal é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, possui pós-graduação em Administração e Gestão pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos e mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Duke, também americana. Empreendedor de sucesso em tecnologia de informação, mercado imobiliário e agronegócio, Caio Mário Paes de Andrade é fundador do Instituto Fazer Acontecer – uma organização autossustentável voltada para esportes, que ajuda quatro mil crianças e adolescentes na região do semiárido baiano, que engloba cidades com longos períodos de seca.

Em 2019, Andrade assumiu a presidência da principal estatal de Tecnologia de Informação das Américas, o Serpro. Em seguida, se tornou secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, antigo Ministério do Planejamento, onde coordenou a elaboração da Reforma Administrativa e da Plataforma GOV.BR, núcleo central da Transformação Digital do estado brasileiro.

Paes de Andrade é o quinto nome a assumir a presidência da Petrobras no governo Bolsonaro. Ele substitui José Mauro Ferreira Coelho que no último dia 20 renunciou ao comando da empresa e ao posto que ocupava no Conselho de Administração. Coelho permaneceu à frente da Petrobras por cerca de dois meses.

Em nota, a companhia agradeceu o trabalho realizado por ele.



