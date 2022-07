Caique Aguiar é expulso da Ilha Record por participante. Entenda!

Durante a dinâmica da discórdia no “Ilha Record“, os participantes elegeram Whendy Tavares como a “pau-mandado” e Ste Viegas como a “mandachuva” do programa. Por ser escolhida como “mandachuva”, a ex-De Férias com o Ex precisou dizer qual colega de confinamento seria expulso da sede da vila por uma noite. Na ocasião, Caíque Aguiar foi o escolhido pela exploradora e precisou dormir em uma barraca.

“Parabéns para a Ste, ela é merecedora e está fazendo um jogo super legal dentro da vila, mas, eu também fico meio: poxa, esse dinheiro poderia ter sido meu”, disse Caíque na cabine de depoimentos. No entanto, depois da dinâmica, os participantes comentaram sobre suas escolhas: “Essa foi da hora porque ninguém imaginou qual seria o prêmio”, comentou Kaik Pereira. “Ninguém imaginou, eu sei! Geral ficou com medo de votar em mim, óbvio. Você acha que eu não sei, óbvio”, garantiu Caíque Aguiar.

“Eu estava put* com você dizendo que estávamos combinando”, relembrou Fábio Braz ao mencionar o momento em que Caíque interrompeu a dinâmica para dizer que Fábio e Ste estavam combinando votos. “Eu não entendi seu posicionamento. E o meu posicionamento dela de pau-mandado, foi que ela deu a palavra dela algumas vezes e depois mudou de lado”, explicou o explorador expulso. “Mas se eu fosse pau-mandado eu ia seguir o que você queria”, argumentou Whendy. “Você foi pau-mandando dos outros“, rebateu Aguiar.

Confira alguns momentos:

Ste escolheu quem ficou com o “castigo” da atividade. Vem ver! #IlhaRecord pic.twitter.com/zqtc14lGog — Ilha Record (@ilharecord) July 27, 2022

E as tretas vieram! Caique começou a discutir com Fábio e, logo em seguida, também brigou com a Whendy. O Exílio ficou super incomodado! #IlhaRecord pic.twitter.com/Zj7T3vnaMh — Ilha Record (@ilharecord) July 27, 2022

“Não tem que levar para o coração, é o game” O que vocês acham? #IlhaRecord pic.twitter.com/CPeWu14dH6 — Ilha Record (@ilharecord) July 27, 2022

Exilados? Foto vazada mostra mais dois eliminados do “Ilha Record”

Depois de enviar Vitória Bellato para o Exílio logo na primeira semana e modificar completamente a dinâmica do Desafio de Sobrevivência, segundo uma foto vazada e publicada pelo colunista Gabriel Perline, do iG Gente, os próximos exilados foram desbancados por participantes que o público menosprezava.

Segundo a imagem, os próximos participantes que ficarão com Kaio Viana e Vitória do Exílio do programa serão Caíque Aguiar e Whendy Tavares. Na imagem obtida, os dois estão sentados lado a lado na sala de câmeras da caverna. No entanto, o público ainda não sabe como acontecerá a eliminação dos exploradores, se será um de cada vez ou a ordem.

VAZOU! Caique Aguiar e Whendy foram eliminados da vila da #IlhaRecord. Imagens mostram eles no exílio sentados no sofá assistindo ao sinal da vila. Desculpe o Spoiler, mas eu não sou túmulo pra não compartilhar isso aqui! | as informações são do @MattyBala pic.twitter.com/NUEV8FFRMT — Dieguinho (@diegoschueng) July 23, 2022

