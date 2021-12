Caixa anuncia mais medidas de apoio aos municípios atingidos pelas enchentes na Bahia e em Minas Gerais

Destaque



Publicado em 13 de dez de 2021 e atualizado às 20:58

Banco desloca equipe ao local para agilizar a prestação de suporte à população e às prefeituras locais.

A CAIXA anuncia, neste domingo (12/12), diversas medidas em apoio aos municípios atingidos pelas enchentes nos estados da Bahia e Minas Gerais. O banco informa que enviou à região especialistas nas áreas de Habitação,

Governo e FGTS para prestar apoio técnico às prefeituras e auxiliá-las em providências urgentes que possam ajudar as pessoas prejudicadas.

Dentre as providências, destacam-se a identificação de empreendimentos e obras públicas em situação crítica, para atuação dos poderes públicos, bem como suporte às prefeituras para o encaminhamento da documentação para liberação do Saque Calamidade do FGTS.

Saque Calamidade do FGTS:

A CAIXA está pronta para realizar a liberação dos valores aos beneficiários. Para isso, as seguintes etapas devem ser observadas:

✓ Município ou estado decreta situação de emergência ou calamidade pública.

✓ Ministério do Desenvolvimento Regional publica portaria de reconhecimento.

✓ Defesa civil do município ou estado entrega declaração das áreas afetadas e Formulário de informação do Desastre (FIDE) à CAIXA.

Depois dessas etapas, a solicitação de saque poderá ser feita pelo beneficiário por meio do aplicativo do FGTS, sem necessidade de ir a uma agência da CAIXA. O banco manterá a população informada sobre as próximas etapas para

a liberação do FGTS.

Habitação:

• A CAIXA possibilita a pausa de até 90 dias nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas, mediante solicitação.

• Incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes das regiões atingidas, independentemente dos requisitos atuais, mediante solicitação.

• As unidades da CAIXA também darão suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional e procedimentos para pagamento de indenizações de forma imediata.

• Envio de equipes de engenharia do banco à região para prestar o apoio necessário às habitações sociais atingidas e adotar medidas necessárias.

Governo:

• A CAIXA disponibiliza equipes para ações de assistência técnica em apoio aos municípios.

• As equipes de arquitetos e engenheiros, bem como a operacionalização de repasses de recursos e trabalho técnico social da CAIXA, atenderão prioritariamente os municípios atingidos.

• As prefeituras poderão contar com suporte técnico para levantamento dos danos e estimativa de custos para a recuperação de obras em andamento ou edificações atingidas que têm grande impacto para a população dos

municípios, como pontes, vias de acesso, abastecimento de água, postos de saúde e escolas, dentre outras.

12/12/2021

Assessoria de Imprensa da CAIXA