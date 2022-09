Caixa anuncia novos serviços voltados às mulheres

A Caixa Econômica anunciou novos serviços do programa Caixa Pra Elas. A iniciativa completou um mês com ações de acolhimento, orientação financeira e benefícios voltados às mulheres.

Entre as novidades anunciadas nesta segunda-feira estão redução de taxas de juros em linhas de crédito, pausa no pagamento das prestações de empréstimos em caso de maternidade ou adoção, pagamento parcial e carência em contratos imobiliários para gestantes e mulheres em licença maternidade, isenção de tarifas, investimentos com rentabilidade diferenciada.

Atualmente o banco tem 72 milhões novecentas mil clientes mulheres.

A presidente da Caixa, Daniella Marques, destacou o comportamento responsável desse público com as finanças.

O atendimento do Caixa Pra Elas pode ser feito presencialmente em nas mais de 4 mil e 200 agências do banco, nas unidades móveis, e também de forma virtual, no aplicativo Caixa Tem.

Segundo a Caixa, já foram realizados cerca de 60 mil atendimentos a mulheres.

Mais detalhes dos novos serviços no site Caixa Pra Elas.

Economia Rio de Janeiro Sheily Noleto / Beatriz Arcoverde Fabiana Sampaio – Repórter da Rádio Nacional Caixa Pra Elas 1:37