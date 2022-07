Caixa concluiu depósito de lucro do FGTS na conta dos trabalhadores

A Caixa depositou os R$ 13,2 bilhões do lucro de 2021 do FGTS nas contas dos trabalhadores. Cerca de 106 milhões de pessoas, que tinham saldo no dia 31 de dezembro do ano passado, receberam o dinheiro. O pagamento foi proporcional, ou seja, quem tinha mais saldo recebeu uma parcela maior dos lucros.

Para checar o valor depositado, o trabalhador pode acessar o aplicativo de celular do FGTS, da Caixa Econômica Federal, disponível gratuitamente nas lojas Android e iOS.

A distribuição de 99% do lucro do ano passado foi autorizada pelo Conselho Curador do fundo no dia 22 deste mês.

Com o crédito desses valores, as contas de FGTS contempladas conseguiram rentabilidade de 5,83% ao ano, quase o dobro da poupança em 2021, que foi de 2,99%.

A distribuição de lucros é uma medida legal que serve para aumentar a rentabilidade das contas de FGTS do trabalhador.

O resultado do fundo vem de aplicações e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde.

