Caixa libera consulta ao saque extraordinário do FGTS

Os trabalhadores já podem conferir se têm direito ao saque extraordinário de até mil reais do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a data que vai poder sacar o dinheiro.

Os primeiros a serem beneficiados são os nascidos em janeiro, que terão os recursos liberados no dia 20 de abril. O calendário vai até 15 de junho para os nascidos em dezembro.

Segundo a Caixa, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para cerca de 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque.

A novidade é a nova versão do aplicativo do FGTS, lançada nesta sexta-feira (8), onde poderá ser consultado o valor a ser creditado e a data de crédito na Conta Poupança Social Digital. O trabalhador poderá informar, ainda, que não quer receber. Neste caso, o débito não vai ser realizado na conta do FGTS. Aliás, essa solicitação também pode ser feita no aplicativo. Também poderá ser feita a alteração cadastral para criação de conta poupança digital.

A consulta do saldo continua sendo realizada no site fgts.caixa.gov.br, nas agências da Caixa e por SMS. No site, o trabalhado pode saber se tem direito ao Saque Extraordinário; e consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital..

Se a conta não for movimentada até 15 de dezembro deste ano, a devolução dos valores devidamente corrigidos será automática.

* Áudio alterado às 12h07.

Economia Brasília Ana Lúcia Caldas – Repórter da Rádio Nacional FGTS saque extraordinário 1:39