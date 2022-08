Caixa tem lucro de R$ 1,8 bilhão no 2º trimestre do ano

A Caixa Econômica Federal registrou no segundo trimestre deste ano lucro líquido de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Número bem menor que no mesmo período do ano passado, quando o resultado foi de mais de 6 bilhões de reais. No semestre o lucro foi de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Os números fazem parte do balanço da empresa, divulgado nesta quinta-feira (18).

A carteira de crédito do banco cresceu quase 14% em 12 meses. No final do segundo trimestre o total chegou a 928 bilhões de reais.

Na habitação, o montante chegou a 595 bilhões de reais no final de junho, uma alta de 11% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Só no segundo trimestre, foram contratados quase 40 bilhões de reais, o maior volume em um trimestre, segundo o banco.

No agronegócio, o saldo de crédito foi de 30 bilhões e 800 milhões de reais, aumento de mais de 200% em 12 meses. Nessa modalidade, as contratações para pessoas físicas subiram mais de 400%.

O índice de inadimplência registrado foi de 1,89%, inferior a média do mercado, que é de 2,66%.

A Caixa Seguridade teve o maior lucro da história, quase 681 milhões de reais, 60% a mais que no segundo trimestre de 2021. Destaque para o setor de consórcios.

Economia Brasília Paula de Castro / Guilherme Strozi Gabriel Brum – Repórter da Rádio Nacional