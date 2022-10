 Caixa vai disponibilizar R$ 1 bi para para mulheres empreendedoras

Até o dia 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar R$ 1 bilhão para mulheres se tornarem microempreendedoras individuais. A ação é parte do programa Caixa para Elas Empreendedoras, lançado nesta segunda-feira.

O primeiro passo para quem quiser participar será a formalização como MEI- Microeempreendora Individual. Após isso, as inscritas vão realizar um treinamento e receber crédito para começar o negócio próprio. A princípio, o valor será de 1 mil reais por mulher, mas com o passar do tempo esse valor, vai aumentar, como detalha a presidente da Caixa, Daniella Marques.

O Sebrae também participa do projeto no apoio da formalização como microempreendedoras e no treinamento das mulheres. O presidente do Sistema, Carlos Meles, explica como se formalizar como MEI.

A expectativa é garantir que 30 milhões de mulheres sejam formalizadas com microempreendedoras individuais. O primeiro passo vai começar nesta terça-feira, 18 de outubro, com uma caravana no Mega Polo da Moda em São Paulo.

